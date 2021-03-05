Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler: Başlı başına bir terör örgütü gibi

Bitlis'teki helikopter kazası tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, kaza kırıma uğrayan Cougar tipi helikopter tartışma konusu oldu. Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı 'Terör örgütü gibi helikopter' başlıklı yazısında çok çarpıcı ifadelere yer verdi.

'Süper Puma' olarak da bilinen Cougar’ların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine ilk katıldıkları günü hatırladığını söyleyen gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu helikopterlerin modern sayılamayacağını iddia etti.

'BU KADAR RÜTBELİ ASKERİMİZİ TERÖR ÖRGÜTÜ BİLE ŞEHİT EDEMEDİ'

Cougar helikopterlerin bugüne kadar karıştıkları kazalarda toplam 39 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Altaylı, şehitlerimizden ikisinin general, ikisinin de albay rütbesinde olduğunun altını çizerek "Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi desem abartmış olmam herhalde" diye yazdı.

ALTAYLI: HİÇ İÇİME SİNMİYOR

Her yıl makam araçlarına harcanan paranın askerimizin güvenliği için harcanması ya da bu paralarla yeni hlikoperlerin alınması gerektiğini savunan Altaylı, FETÖ darbesini bastırmış bir kahraman komutanın, helikopter kazasında şehit olmasını içine sindiremediğini yazdı.



