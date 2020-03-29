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Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bitlis'te jandarmanın hava destekli operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanıldı. Teröristlerin temas ettiği bir aile de karantinaya alındı.

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi

Bitlis'in merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında 24 Mart günü İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 2020-09" operasyonunda, SİHA tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröriste, soruşturma kapsamında kimlik tespit çalışmaları öncesinde tedbiren yeni tip koronavirüs testi uygulandı.

PKK'lı teröristlerden birinin test sonucu pozitif çıktı. Bölgede teröristlerin temas ettiği belirlenen bir aile de 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Koronavirüsün, İran'dan gelen terör örgütü mensuplarınca örgüt içerisinde yayılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Valilik, söz konusu operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin de ele geçirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Görüntü alınan bölgeye yapılan hava harekatı ve sonrasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığınca icra edilen operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ikisi parçalanmış 3 M-16 piyade tüfeği, 9 M-16 şarjörü, 50 M-16 fişeği, 3 taarruz tipi el bombası, 3 elektronik devre kartı, mekanik fünye, elektrikli fünye, 2 RF komutalı düzenek, 2 M-16 tüfek parçası, 3 el dürbünü, el telsizi, 3 uyku tulumu, 3 sırt çantası, 3 çift ayakkabı, 3 panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 küçük pil, 3 mat, 3 şemsiye, 5 kilogram peynir, kol saati, 8 çakmak, 5 kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanmış, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulanmıştı.

(AA)

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