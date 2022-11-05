Bitlis'te köpek ısırmıştı! Kuduz olan çocuğun dedesi konuştu: Yurt dışından ilaç getirilmiş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralanmıştı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilen 2 çocuğa yapılan tetkikler sonucu M.E.’de kuduz teşhisine rastlanmazken, kuduz belirtileri gösteren 10 yaşındaki P.E.’nin ise ilk iki testinin negatif çıktığı ancak üçüncü testte virüse rastlandığı bildirildi.

P.E.’nin durumuna ilişkin Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz’in açıklama yapmıştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köyde bulunan sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapılırken Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ekipleri tarafından da bölgede denetleme yapıldı. Olayın ardından 600 haneli Göldüzü köyünde başıboş gezen sokak köpekleri, köy halkının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Sokaklara dökülen çöplerde yiyecek arayan başıboş köpekler ise okul çevrelerinde gezerek köy halkına ve çocuklara korku saçıyor. Başıboş gezen köpeklerden korkan bazı aileler çocuklarını okula göndermezken bazı aileler ise okul servisleri ile çocuklarını okula gönderiyor. Köy halkı konu ile ilgili yetkililerden yardım isterken çocuklar ise korkudan okula gidemediklerini söyledi.

“ÇOCUKLAR KÖPEKLERİN KORKUSUNDA OKULA GİDEMİYORLAR”

Çocukların korkudan okula gidemediğini dile getiren Göldüzü köyü muhtarı Halis Uruçlu, köydeki okul servislerinin sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu olaydan sonra Kaymakam ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler gelerek sokak köpeklerine aşı yaptılar. Herkesin kendine mukayyet olması gerekiyor. Elazığ'dan gelene ekiplere de bu olayı anlattık. Yaralanan çocukların durumunu anlattık. Çevredeki köpekler çok fazla. Köyde bazı boş evler var. Bu evlerde de köpek dolu. Sokak köpekleri köyde tek bir tavuk bırakmadılar. Çocuklar köpeklerin korkusunda okula gelip gitmiyorlar. Köyümüz 600 haneli ve bizim köy de çok dağınık. Evler arasında 2 kilometre mesafe var. Bundan dolayı çocuklar köpeklerin korkusundan gelip gidemiyorlar. Çok geniş bir köydür. Okul için servislerinin de arttırılması gerekiyor ki herkes okula gitsin” diye konuştu.

''YURT DIŞINDAN İLAÇ GETİRİLMİŞ''

M.E.’nin dedesi Yılmaz Erçetin, umutlu bir şekilde torununun sağlığına kavuşmasını temenni ederek, “Torunumu 20 gün önce köpek ısırmıştı ve bize söylemedi. Bizim ev ile torunumu köpeğin ısırdığı yer arasında 2 buçuk kilometre mesafe var. Orada çocuklar ile oyun oynamışlar. Artık köpek nasıl ısırmışsa onu bilmiyoruz bize söylemedi. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bana gelip ‘dede kolum kaşınıyor’ dedi. Hemen o gece acile götürdüm. Eve geldik bir daha kolum kaşınıyor deyince bu defa çocuk doktoruna götürdüm. Çocuk doktoru baktı dedi ‘bunu Hacettepe'ye kaldıracağız. Hemen ambulans istedi. Ambulansla torunum Ankara’ya kaldırıldı. Şu anda durumu Allah’a kalmış, Allah'tan umut kesilmez. İnşallah iyi olur. Yurt dışından ilaç getirilmiş. Dünden beri o ilacı veriyorlar.

“BİZİM CİĞERİMİZ YANDI BAŞKASININ CİĞERİ YANMASIN”

Yetkililerden sadece bu köy için servis istiyoruz. Köyde şu an 3 tane okul servisi var. 3 tane servis toplamda 45 öğrenciyi alıyor. Ama servis ne kadar fazla olursa o kadar güvenilir olur. Bizim ciğerimiz yandı başkasının ciğeri yanmasın” şeklinde konuştu.

Çevre köylerde de tehlikenin sürdüğünü belirten P.E.’nin dedesi Cemal Orak ise, “Bizim çocuklar köpeklerin korkusundan okula gidemiyorlar. Bizim sürekli mazot almaya imkânımız yok. Arabayla götürüp getiremiyoruz. Devlet buna bir el atsın. Benim iki tane köpeğim var aşısız. Torunum bugün geliyor ama durumu hakkında bizim bir bilgimiz yok. Ama diğer çocuğun durumu kötü. Devlet bize bir yardım etsin” ifadelerini kullandı.

“KÖPEKLER BİZİ KOVALIYOR”

Köpeklerden çok korktuğunu ve yetkililerden yardım istediklerini ifade eden Menderes Uruçlu adlı çocuk da, “Arkadaşlarımızdan dolayı çok üzgünüz. Köyde servis yok. Yeterince servis olmadığından dolayı köye servis istiyoruz. Yaralanan bir çocuk benim amcamın oğlu onu ikisinin durumu iyi birisinin durumu çok kötü, çok korkuyorum yani köpekler çok. Toplanmasını istiyoruz sayın valimizden. Okula gelemiyoruz. Çünkü bunlar köpekler bizi kovalıyorlar” diye konuştu.

(İHA)

