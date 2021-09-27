Bitlis'te korkunç kaza: 7 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Malzeme taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kamyonet, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki araçta bununan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ifaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

