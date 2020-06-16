Bitlis’te maske takma zorunluluğu getirildi! (Hangi illerde maske takmak zorunlu?)

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 15 Haziran 2020 tarihinde toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Koronavirüs ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacı ile ilimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın 16 Haziran 2020 tarihi 24.00 saatinden itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına (burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.), İl Hıfzıssıhha Meclisinin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 TL idari para cezasının mülki amir onayı ile uygulanmasına, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezasının kolluk kuvvetlerince uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘ yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.