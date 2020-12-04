HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis'te operasyonlar başlıyor! 46 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te operasyonlar başlıyor! 46 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

04.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bitlis'te operasyonlar başlıyor! 46 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği, yapılacak terör operasyonları nedeniyle merkeze bağlı 46 köy ve bağlı mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla merkeze bağlı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Merkeze bağlı Ayrancılar, Alaniçi, Narlıdere, Ağaçpınar, Yeşilsırt, Cumhuriyet, Abacılar, Sarıkonak, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Kalupat, Üçevler, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yukarıçerman, Dursun, Beşkaynak, Yarönü, Uçankuş, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kınalı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Dutköy, Cevizdalı, Karaca, Kaşıklı, Konalga ve Kayalıbağ köyleri ile ve mezralarının bulunduğu bölgelerde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığına yer verilen açıklamada, söz konusu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 04 Aralık Cuma günü saat 01.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Bu bölgelerde oturanlar dikkatBu bölgelerde oturanlar dikkat
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Tarlada bulundu! 1200 yıllık taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

1200 yıllık! Tarlada bulundu, sırrı çözüldü

Prof. Dr. Ercan Aksoy: Büyük deprem olma ihtimali her zaman var

O bölgeyi işaret etti! 'Büyük deprem ihtimali her zaman var'

Koronavirüsü atlattı, kısmi felç geçirdi: Çok tehlikeli bir hastalık

Koronavirüsü atlattı, kısmi felç geçirdi: Çok tehlikeli bir hastalık

İSKİ su kesintisi 4 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

4 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Elektrik kesintisi listesi 4 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat ( 4 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.