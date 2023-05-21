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Bitlis’te otomobil dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var

21.05.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Mutki ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bitlis’te otomobil dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Açıkalan köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu

Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan B.G. (15) ve A.G. (13) ağır yaralandı. Dereye uçan araçtaki yaralılar sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak tedavileri yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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