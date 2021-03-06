Bitlis'te şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı

Bitlis Tatvan'da düşen askeri helikopterde şehit olan 11 askerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ Ankara'da dün düzenlenen devlet töreninin ardından uçakla getirildiği memleketinde Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, buradan alınarak Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar Mahallesi'ne götürüldü. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığındaki musalla taşına kondu. Şehidin annesi Aynur Aybirdi ve kız kardeşi Nagehan Demirci ile şehit yakınları cenazeye sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan şehidin cenazesi vasiyeti üzerine, mahalle mezarlığında 3 yaşında kaybettiği babası Nazir Demirci'nin yanına defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİDİN TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya'ya gönderilen şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Doğantepe köyündeki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy okulunun bahçesine götürüldü. Burada şehidin annesi Gülüzar, eşi Fadime, çocukları Caner (17) ve Ceren (13) Gül, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil, Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. ŞEHİT DEMİR SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE UĞURLANDI Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.