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Bitlis'te şimşekler adeta geceyi aydınlattı

05.06.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis ve ilçelerinde şimşek, yaydığı ışığın etkisiyle adeta geceyi gündüze çevirdi.

Bitlis ve ilçelerinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış oldu. Özellikle Tatvan ve Güroymak ilçelerinde şimşek, yaydığı ışığın etkisiyle adeta geceyi gündüze çevirdi. Kameralara anbean yansıyan gök gürültüsü sesiyle ürkütürken, gökyüzünde görsel şölen sunan şimşek ise ışığıyla geceyi aydınlattı. Zaman zaman saniyelerce süren görsel şölen seyrine tatminsiz görüntüler sundu. Özellikle Van Gölü üzerinde oluşan ışıklar gecenin karanlığında kaybolan gölü ve şehri aydınlattı. Oluşan gök gürültüsü sonrası Tatvan ilçe merkezinde elektrikler bir süre kesilirken, şehir karanlığa gömüldü.
Yoğun gök gürültüsü ve şimşeğin ardından ise il genelinde kısa süreli dolu etkili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Bitlis

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