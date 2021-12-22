Bitlis'te tipi ve buzlanma nedeniyle iki yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Van kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Reşadiye Köyü yakınlarında meydana geldi.

Van'dan Bitlis yönüne giden farklı firmalara ait, sürücülerin isimleri öğrenilemeyen yolcu otobüsleri, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle art arda yoldan çıkıp devrildi.

24 YARALI

Can pazarının yaşandığı kazada yan yatan otobüslerde bulunan 24 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 20'si Bitlis Devlet Hastanesi, 4'ü ise Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Tatvan-Van ile Bitlis-Muş karayolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle uzun süre ulaşım sağlanamadı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

ULAŞIMA AÇILDI

Yoğun kar nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılan Muş-Bitlis kara yolu ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş-Bitlis kara yolunun Güroymak ilçesi istikametinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kara yolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, Güroymak istikametinde araç geçişine görevli ekiplerce izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, tedbirlerin elden bırakılmamasına vurgu yapıldı.

(DHA/AA)





