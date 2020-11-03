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  4. Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 17:30 | Son Güncelleme

Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatanı kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA


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