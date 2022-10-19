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Bitlis'te trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 7 yaralı

19.10.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Bitlis'te trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan- Van karayolunun Küçüksu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

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Hafif ticari araç ile otomobilin hurdaya döndüğü kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bitlis

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