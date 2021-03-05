Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü? Kazanın nasıl olduğuyla ilgili Cougar tipi helikopter pilotundan açıklama

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kaza yürekleri yakarken, söz konusu kazaya karışan helikopterin özellikleri ve kazanın neden kaynaklandığı merak konusu oldu. Tatvan'da düşen askeri helikopter Fransız-Alman ortak tasarımı bir Cougar olduğu açıklanırken, TSK envanterine 1996 yılında giren bu helikopterin iddiaya göre buzlanma önleyici sistemleri olmadığı belirtildi.
Yıllarca bu helikopterle uçuş yapan pilot Mehmet Akif Güngören, helikopterin zorlu hava koşullarındaki performansını ve pilotların sorun esnasındaki prosedürlerini anlattı.
Güneydoğu'da üst teğmen olarak Cougar tipi helikopterleri kullanan Güngören, Ntv'den Ahmet Örsoğlu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Türk Silahlı Kuvvetlerin kargo ve yük taşımak amaçlı kullandığı son derece ileri teknolojiyle donatılmış, çift motorlu ve güvenli bit helikopterdir.
Kötü hava şartlarında uçulabilmesi için helikopterlerin buzlanma sistemlerine ve hava radarlarına sahip olması gerekiyor. Ama bunlar yok. Dünyada da bu özelliklere sahip olan helikopter de çok az zaten.
Biz tabiki kazanın kötü hava şartlarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Hem buzlanma şartlarından dolayı buluta girip yükselme şansları olmamıştır. Onu yapmamak için de alçalmayı tercih etmiş olabilirler. Görüş açısı olmadığı için alçalmıştır. Yerden de kendisini yönlendirecek bir radar sistemi olmadığı için de bu kaza meydana gelmiş olabilir."