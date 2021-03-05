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Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü? Kazanın nasıl olduğuyla ilgili Cougar tipi helikopter pilotundan açıklama

05.03.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü? Kazanın nasıl olduğuyla ilgili Cougar tipi helikopter pilotundan açıklama

Bitlis Tatvan'da 11 askerimizim şehit olduğu kazada düşen Cougar tipi helikopteri yıllarca uçuş yapan pilot Mehmet Akif Güngören, söz konusu helikopterin özelliklerini anlattı. Yürekleri yakan kazanın nasıl meydana gelmiş olduğunu da değerlendiren Güngören, "Buzlanma şartlarından dolayı buluta girip yükselme şansları olmamıştır. Onu yapmamak için de alçalmayı tercih etmiş olabilirler." dedi.

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kaza yürekleri yakarken, söz konusu kazaya karışan helikopterin özellikleri ve kazanın neden kaynaklandığı merak konusu oldu. Tatvan'da düşen askeri helikopter Fransız-Alman ortak tasarımı bir Cougar olduğu açıklanırken, TSK envanterine 1996 yılında giren bu helikopterin iddiaya göre buzlanma önleyici sistemleri olmadığı belirtildi.

COUGAR PİLOTU GÜNGÖREN, HELİKOPTERİ ANLATTI

Yıllarca bu helikopterle uçuş yapan pilot Mehmet Akif Güngören, helikopterin zorlu hava koşullarındaki performansını ve pilotların sorun esnasındaki prosedürlerini anlattı.

Güneydoğu'da üst teğmen olarak Cougar tipi helikopterleri kullanan Güngören, Ntv'den Ahmet Örsoğlu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'GÜVENLİ BİR HELİKOPTERDİR'

"Türk Silahlı Kuvvetlerin kargo ve yük taşımak amaçlı kullandığı son derece ileri teknolojiyle donatılmış, çift motorlu ve güvenli bit helikopterdir.

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'BUZLANMA SİSTEMLERİ YOK'

Kötü hava şartlarında uçulabilmesi için helikopterlerin buzlanma sistemlerine ve hava radarlarına sahip olması gerekiyor. Ama bunlar yok. Dünyada da bu özelliklere sahip olan helikopter de çok az zaten.

BİTLİS'TEKİ KAZA NASIL OLDU?

Biz tabiki kazanın kötü hava şartlarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Hem buzlanma şartlarından dolayı buluta girip yükselme şansları olmamıştır. Onu yapmamak için de alçalmayı tercih etmiş olabilirler. Görüş açısı olmadığı için alçalmıştır. Yerden de kendisini yönlendirecek bir radar sistemi olmadığı için de bu kaza meydana gelmiş olabilir."

Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?


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