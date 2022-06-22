Bitlis’teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 8 yaşındaki Cesur ölüme böyle koşmuş

Bitlis'in Beşminare Mahallesi’ndeki Ahmet Eren Bulvarı’nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Cesur Karayakas’a çarpmıştı. Kazada ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, çocuğun ölümü ile sonuçlanan kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameraya anbean yansıyan görüntülerde; çocuğun annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için bir süre beklediği görülüyor.

KOŞARAK KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ

Annesi yolun karşısına geçmek için sağını ve solunu kontrol edip uygun zamanı kolladığı sırada ise küçük çocuk koşarak karşıya geçmek için yola atıldı. Görüntünün devamında ise yolun karşısına geçmesine kısa bir mesafe kalmışken Bitlis istikametinden Tatvan’a doğru hızla ilerleyen aracın çocuğa çarparak yolun kenarına savurduğu görülüyor.

ANNESİ ŞOKA GİRDİ

Görüntünün sonunda ise küçük çocuğun annesinin yaşadığı şok ve çevredekilerin panik içinde çocuğa doğru koştuğu görülüyor.

(İHA)

