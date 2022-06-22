HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis’teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 8 yaşındaki Cesur ölüme böyle koşmuş

Bitlis’teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 8 yaşındaki Cesur ölüme böyle koşmuş

22.06.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’te 8 yaşındaki Cesur Karayakas ölümü ile sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde annesi yolun karşısına geçmek için sağını ve solunu kontrol edip uygun zamanı kolladığı sırada küçük çocuk koşarak karşıya geçmek için yola atıldığı görülüyor.

Bitlis'in Beşminare Mahallesi’ndeki Ahmet Eren Bulvarı’nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Cesur Karayakas’a çarpmıştı. Kazada ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, çocuğun ölümü ile sonuçlanan kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameraya anbean yansıyan görüntülerde; çocuğun annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için bir süre beklediği görülüyor.

KOŞARAK KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ

Annesi yolun karşısına geçmek için sağını ve solunu kontrol edip uygun zamanı kolladığı sırada ise küçük çocuk koşarak karşıya geçmek için yola atıldı. Görüntünün devamında ise yolun karşısına geçmesine kısa bir mesafe kalmışken Bitlis istikametinden Tatvan’a doğru hızla ilerleyen aracın çocuğa çarparak yolun kenarına savurduğu görülüyor.

DASDAD

ANNESİ ŞOKA GİRDİ

Görüntünün sonunda ise küçük çocuğun annesinin yaşadığı şok ve çevredekilerin panik içinde çocuğa doğru koştuğu görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis baskınında ilginç anlar! O polisleri oyalarken kocası...Polis baskınında ilginç anlar! O polisleri oyalarken kocası...
Bulgarlara Avrupa'dan gelenler de eklendi: İşlerine geliyorBulgarlara Avrupa'dan gelenler de eklendi: İşlerine geliyor
Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan ettiKılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Survivor'da sürpriz veda! "Benim yolum burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Benim yolum burada bitiyor"

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.