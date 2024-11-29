HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bitlis'teki son deprem korkutan gerçeği ortaya çıkardı: ‘Haritada fay yok’

Bitlis'teki son deprem korkutan gerçeği ortaya çıkardı: ‘Haritada fay yok’

29.11.2024 12:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye her geçen gün yaşadığı yeni depremlerle tedirgin olmaya devam ederken fay haritası ile ilgili de tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Bitlis'te 27 Kasım'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin aktif diri fay haritasında olmadığı belirtildi. Doç. Dr. Hamdi Alkan "Deprem oldu ama haritalarda orada fay yok. Burası jeolojik olarak özel bir bölge. Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor" dedi.

Bitlis'teki son deprem korkutan gerçeği ortaya çıkardı: ‘Haritada fay yok’

Yaşanan son dakika depremler tüm Türkiye’de tedirginlik yaratmaya devam ederken uzmanlardan yapılan açıklamalar da yakından takip edilmeye devam ediyor. Bitlis’te geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem de Türkiye’nin fay haritası ile ilgili tartışma yaratacak bir gerçeği daha gözler önüne serdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Bitlis'te 27 Kasım'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Alkan, bu depremlerin olduğu fayın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) aktif diri fay haritasında olmadığını belirterek, "Deprem oldu ama haritalarda orada fay yok. Burası jeolojik olarak özel bir bölge. Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

2

Bitlis'te 27 Kasım’da saat 05.50 ile 05.56'da 4.3 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, bu depremleri değerlendirdi.

Depremleri sıklıkla tecrübe eden bir ülke olduklarını belirten Doç. Dr. Alkan, Bitlis ve civarının da bu durumdan etkilenen bir bölge olduğunu söyledi. Bitlis'in Hizan ilçesi civarında 25 Eylül'de 4,6 büyüklüğünde, ardından da 27 Kasım tarihinde 4,3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldiğini belirten Alkan, "Meydana gelen depremlerde bölgenin depremsellik olarak bir üretkenliğini tektonik ya da volkanik bir deprem üreten bir bölge olduğunu bize gösteriyor. Ana şoktan sonra 30 artçı şok meydana geliyor. Bunlar küçük küçük devam edecektir" diye konuştu.

3

‘DİRİ FAY HARİTASININ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR’

27 Kasım’da olan depremlerin Hizan'ın hemen batısında, Eylül ayında meydana gelen depremin ise Hizan'ın doğusunda meydana geldiğini kaydeden Doç. Dr. Alkan, Bitlis ve Van bölgesinde çok sayıda aktif diri fayın olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

"MTA'nın diri fay haritasında burada birçok fay da görünüyor. Burada ilginç olan bu depremlerin olduğu yerde herhangi bir diri fayın görünmüyor olması. Burada fay veya fay zonu görünmüyor. Bu depremler doğrultu atımlı faylardır. MTA'nın fay haritasında baktığımızda çizgilerin olduğu yerler faylardır. 27 Kasım'da meydana gelen depremlere baktığımızda bu haritada fay görünmüyor. Burada önemli olan eğer bir yerde deprem varsa orada fay vardır.

İlginizi Çekebilir

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

 O il için 7 ve üzeri deprem uyarısı!

O il için 7 ve üzeri deprem uyarısı!

 Rize'deki 4,7'lik deprem sonrası uzman isimden açıklama! "Hiçbir fayla ilişkili değildir..."

Rize'deki 4,7'lik deprem sonrası uzman isimden açıklama! "Hiçbir fayla ilişkili değildir..."

 Malatya'daki depremin ardından Naci Görür'den kritik uyarı! 2 bin 500 yıl öncesini işaret etti: "Endişe verici ciddi olarak çalışılmalı"

Malatya'daki depremin ardından Naci Görür'den kritik uyarı! 2 bin 500 yıl öncesini işaret etti: "Endişe verici ciddi olarak çalışılmalı"

"HARİTAYA BAKTIĞIMIZDA FAY YOK"

Buranın dikkate alınıp çalışılması gerekiyor. Diri fay haritası sürekli güncelleniyor. Her yapılan yeni çalışmada özellikle MTA'nın AFAD'ın üniversitelerin yaptığı çalışmalarda bunlar belli periyotlarda güncelleniyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından diri fay haritası tekrar güncellemeler oldu. Ama bu haritaya baktığımızda Bitlis'te meydana gelen son depremlerde haritaya baktığımızda fay yok. MTA'nın diri fay haritasının güncellenmesi gerekiyor. Burası jeolojik olarak özel bir bölge. Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor. Jeofizik mühendisleri olarak şu an belli çalışmalar yapıyoruz. Bu depremlerin çözümleri bize neyi gösteriyor diye çalışmalarımıza başladık ama diğer kurumlarımızın burada özellikle bir çalışma yapması gerekiyor." (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Bitlis Türkiye depremler fay hattı fay hattı haritası
En Çok Okunan Haberler
Kapalıçarşı'daki piyasayı durduran sahte dolar krizinin arkasında o var

Kapalıçarşı'daki piyasayı durduran sahte dolar krizinin arkasında o var

Asgari ücret resti! TÜRK-İş'ten sıkı pazarlık: "Bunlar toplumu mutlu etmez"

Asgari ücret resti! TÜRK-İş'ten sıkı pazarlık: "Bunlar toplumu mutlu etmez"

Cezaevindeki ziyarete denk geldi: Evde bulunamadı, aranıyor!

Cezaevindeki ziyarete denk geldi: Evde bulunamadı, aranıyor!

AFAD'da büyük skandal: Suriyeli suç ortağı Hatay'da!

AFAD'da büyük skandal: Suriyeli suç ortağı Hatay'da!

'Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim' diye tehdit etti

'Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim' diye tehdit etti

22 yıl hapis cezası bulunan şahsı Galatasaray sevdası yaktı! Devre arasında...

22 yıl hapis cezası bulunan şahsı Galatasaray sevdası yaktı! Devre arasında...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.