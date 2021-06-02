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Bitlis'ten acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

02.06.2021 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 5 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.

Bitlis'ten acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HAVA DESTEKLİ OPERASYON

"Çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi. (AA)

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şehit Bitlis

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