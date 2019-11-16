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Bitlis Valisi Çağatay: Bölgemizde çok şükür huzur hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:21 | Son Güncelleme

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, bir dönem terör olaylarının en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Çeltikli bölgesindeki karakolu ziyaret etti.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, bir dönem terör olaylarının en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Çeltikli bölgesindeki karakolu ziyaret etti. Vali Çağatay, bölgede huzurun hakim olduğunu belirterek,"Bölgemizde çok şükür huzur hakim. Bunu da yerinde gördük. Gayet memnuniyetle müşahede ettik. Bu manada tüm güvenlik personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ile birlikte, Bitlis’e 27 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltikli Karakolu’nu ziyaret etti. Helikopterle gelen Vali Çağatay ve beraberindekileri, karakol komutanı karşıladı. Bölge ile ilgili komutandan bilgi alan Vali Çağatay ve beraberindekiler, daha sonra köy okulunu ziyaret edip, öğrencilerle sohbet ettti. Öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
HUZURLU BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ
Bir dönem terör olaylarının yoğun yaşandığı bölgede huzurlu bir kış geçireceklerini ve bölgede şu an huzurun hakim olduğunu anlatan Vali Oktay Çağatay şöyle konuştu:
"Bitlis merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltikli Köyü'nü ziyaret ediyoruz. Bulunduğumuz alan Çeltikli Karakol bölgesi. Okulumuzu ziyaret edip, çocuklarımızla sohbet ettik. Hepsi çok mutlular. Çok şükür ki bu köyümüz başta olmak üzere çevre köylerimizde okula devam oranı yüzde yüze yakındır. Öğretmen arkadaşlarımıza ve milli eğitim teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakan Yardımcımız ve Jandarma Genel Komutanımız bizleri ziyaret ettiler. Onlarında talimatları doğrultusunda, terörle mücadele anlamında kış hazırlıklarına zaten devam ediyorduk. İyice hız verdik. Bölgemizde çok şükür huzur hakim. Bunu da yerinde gördük. Gayet memnuniyetle müşahede ettik. Bu manada tüm güvenlik personellerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Son terörist temizleninceye kadar Bitlis’te arkadaşlarımız mücadeleye devam edeceklerdir. Huzurlu bir kış geçireceğimizi şimdiden söyleyebiliriz."

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