Bitlis Valisi Çağatay: "Eli kanlı terör örgütüne dağları dar ediyoruz"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelenin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Konferans Salonu'nda, Bitlis merkez ve ilçelerindeki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim düzenlendi.

Eğitim programına katılan Vali Çağatay, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yaptı.

"35 yılın üzerinde çoluk, çocuk, bebek, anne, öğretmen ve din görevlisi demeden katleden o eli kanlı terör örgütüyle mücadelemizin yapı taşları kahraman güvenlik korucularımızdır." diyen Çağatay, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın dirayetli duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın o dünyaya meydan okuyan dirençli duruşu sayesinde bugün o eli kanlı terör örgütüne dağları dar ediyoruz. Bugün kafalarını kaldıramıyorlar. Son terörist temizleninceye kadar mücadelemiz sürecek. Bu mücadelede güvenlik güçlerimizin en yakın silah arkadaşları güvenlik korucularımız, bölgeye en büyük zararı veren bu eli kanlı terör örgütünün karşısında her biri birer dağ gibi dikilmişler."