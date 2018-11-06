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Bitlis Valisi Oktay Çağatay görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

VALİLER kararnamesi ile İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevinden Bitlis Valiliğine atanan Oktay Çağatay, kente gelerek görevine başladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay görevine başladı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- VALİLER kararnamesi ile İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevinden Bitlis Valiliğine atanan Oktay Çağatay, kente gelerek görevine başladı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, valilik bahçesinde Vali Yardımcıları Tekin Erdemir, Tamer Kılıç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından karşılandı. Makamında açıklama yapan Vali Çağatay, kadim şehir Bitlis'e hizmet edeceği için Allah'a şükrettiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Bitlis Valiliğine atandığım 27 Ekim 2018 tarihinden beri çok yoğun bir ilgi ve destekle karşılanmış bulunuyorum. Şahsıma gösterilen bu büyük alakaya sizler aracılığı ile teşekkür ediyorum. Can ve mal güvenliği başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinden kıymetli Bitlislilerin hak ettiği en üst seviyede faydalanmaları için; inşallah bütün arkadaşlarımla beraber, zaman mefhumuna takılmaksızın; tasarruf, adalet, verimlilik, ilkelerinden ayrılmadan; mevzuatımız sınırları dahilinde olmak üzere bürokrasinin gereksiz engellerini vatandaşımıza hissettirmemeden hep birlikte çalışacağız."

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay görevine başladıBitlis Valisi Oktay Çağatay görevine başladıBitlis Valisi Oktay Çağatay görevine başladıBitlis Valisi Oktay Çağatay görevine başladı

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