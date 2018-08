Bitlis Valisi Ustaoğlu, 'Kırmızı Düdük' uygulamasına katıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, bayramlardaki trafik kazalarına dikkat çekmek için başlatılan 'Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında yapılan trafik uygulamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki uygulamaya Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir ve trafik ekipleri katıldı. Vali Ustaoğlu, araçlarda bulunan çocuklara tişört, şapka, oyuncak ve kırmızı düdük hediye ederken, sürücülere ve çocuklara da çeşitli uyarılarda bulundu.

Vali Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle bayramlar her türlü sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı günlerimizdir. Ama maalesef ülkemizde her yıl bayramlarda yaşanan kazalar, bizim bu sevincimizi hüzne ve acıya dönüştürüyor. Her bayram olduğu gibi Bakanlığımız bu bayramda da yine tüm tedbirlerini almış durumda. Karayollarımızda bayram öncesi belli aralıklarla yaptığımız uygulamalarla tedbirlerimizi artırdık. Sürücülerimizi trafik kurallarına uyma noktasında bir tarafımızdan uyarılarımızı yaparken, diğer taraftan da bu bayramın hüzne ve acıya dönüşmemesi için her türlü tedbiri aldık. İlimizin farklı uygulama noktalarında trafik ekiplerimiz bu uygulamaları yapıyor. Bizde bu gün burada yoldan geçen sürücüleri, çocuklarla birlikte hem denetleyeceğiz, hem de bayramlarını kutlayacağız. Anneler, babalar üzerinde en güzel uyarı, çocuklar üzerinden yapılanıdır. En etkili uyarı da yavrularımızın yaptığı uyarıdır. Bakanlığın başlattığı kırmızı düdük uygulaması ile burada anne ve babaları ile yolculuk yapan çocukların adeta onların birer fahri müfettişi gibi araçların içinde anne ve babalarını uyarmalarını istiyoruz. Anne ve babaların yaptığı yanlış kurallarda çocuklar onları düdükle uyaracaklardır. İnşallah bu bayram, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini istiyoruz. Yüz binlerce insanın trafikte olduğu bu dönemin, bayramların acı ve hüzne dönüşmesini istemiyoruz. Tekrar hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."