Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan husumetli ailelere barış çağrısı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, geçen hafta cuma günü Aşağıkaraboy ve Çatalsöğüt köylüleri arasında, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından oluşan husumetin son bulması için Vali İsmail Ustaoğlu devreye girdi. İki köyü de ziyaret eden Vali Ustaoğlu, barış çağrısında bulundu.

Vali İsmail Ustaoğlu yanına Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü M. Faysal Geylani ve bölgenin kanaat önderlerini alarak iki köyü de ayrı ayrı ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, ilk Çatalsöğüt köyüne giderek, 19 Ekim Cuma günü çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden köylü için taziye ziyaretinde bulundu. Burada köylülerle bir süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, üzücü bir olay yaşandığını belirtip, köylülere husumetin devam etmemesi çağrısında bulundu.

Kavganın kolay, önemli olanın ise barışı ve huzuru tesis etmek olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Bu coğrafya 40 yıldır zaten hain terör örgütüyle uğraşıyor. Şu an bölgemizde huzur ve güven ikliminin en güzel yaşandığı süreci hep birlikte yaşıyoruz. Gönül isterdi ki böyle husumetler olmasın. Maalesef bölgemizin böyle bir gerçeği var. Birliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemden geçiyoruz. Yedi düvele karşı tabiri caizse kurtuluş savaşı veriyoruz. Kavga en kolay iş. Önemli olan barışı, huzuru tesis etmek. Herkesin elini taşın altına koyarak birliğe, kardeşliğe, huzura katkı sağlaması gerekiyor. El birliğiyle kenetlenerek bir olmamız gerekiyor. Şeytanı sevindirmemek lazım. Ne dinimizde ne örfümüzde bunun yeri yok. Bunları aşmamız lazım" dedi.

Vali Ustaoğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte Aşağıkaraboy köyüne geçti. Vali Ustaoğlu, köydeki taziye evinde köylülerle bir araya geldi. Ustaoğlu, "İki köyümüz arasındaki husumetten olay yaşandıktan sonra haberimiz oldu. Yaşanan üzücü olayla ilgili Kaymakam Bey'e talimat verdim. Husumete neden olan sınır konusunu komisyon kurarak her yönüyle araştıracaklar. Burada önemli olan, bu tarz kavgaların yaşanmaması ve devam etmemesidir. Devletimize ve adalete güvenin. Bizler memuruz. Görevimizi layıkıyla yapıp buralardan gideceğiz. Ama sizler burada birlikte yaşayacaksınız. Herkesi aklıselim olmaya, husumetin devam ettirilmemesi için barış için çaba sarf etmeye davet ediyorum. Allah rızası için bunu yapalım" diye konuştu.

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