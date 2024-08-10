Bitlis Van Gölü'ne, Van Bitlis'in tamamına talip oldu! İki şehir arasında rekabet daha da arttı

Adıyaman ve Malatya’nın Nemrut, Çankırı ve Kastamonu’nun Ilgaz, Bolu ve Düzce’nin Bolu Dağı kavgasından sonra şimdi de Bitlis ve Van arasında “Van Gölü kimin?” tartışması başladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay “Van Gölü’nün isminin Bitlis Denizi olması lazım. Çünkü Van Gölü’nün üçte ikisi Bitlis Sahili. Ahlat, Adilcevaz, Tatvan sahilleri bizde. Kadastro sınırı da bizde. Bunun için Van Gölü’nün adının Bitlis Denizi olarak değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vanlı arkadaşlara selam söylüyoruz” çıkışı yaptı.

"BİTLİS'İ TEKRARDAN VAN BÜNYESİNE ALALIM"

Tanğlay’a cevap AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk’ten geldi. Kayatürk “Bitlis ile Van arasında bir rekabet yok. Van Gölü her dönemde Van Gölü olarak bilinmiştir. Hatta Bitlis, 1843’lere kadar Van’ın bir parçası olarak kalmıştır. Eğer Bitlisli hemşehrilerim istiyorsa Bitlis’i tekrar Van’ın bünyesine alalım, böylece Van Gölü hem bizim hem Bitlis’in olsun. Böyle tatlı bir şekilde konuyu da çözmüş oluruz. Van Gölü tek ilin sınırları içerisinde bir iç göl olmuş olur. Van Gölü de Vanlılarındır, Bitlis de Vanlılarındır” dedi.

BOLU-DÜZCE GERGİNLİĞİ

Bir süre önce de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü arasında Bolu Dağı polemiği yaşanmıştı. Özlü “Büyük bir bölümü Düzce il sınırında kalan Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olmalıdır” açıklaması yapmış, Özcan ise “Faruk Özlü, Bolu Dağı’na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu’nun simgesidir. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı’yı, Yığılca’yı ve Akçakoca’yı elinden aldırma bana. Akıllı ol” cevabını vermişti.

NEMRUT VE ILGAZ KAVGASI

Nemrut Dağı da Malatya ve Adıyamanlılar arasında tartışma konusu hâline gelmişti. Malatya vekilleri ile Adıyaman vekilleri arasında Nemrut’a gidecek yol konusunda büyük tartışma yaşanmış, konu hükûmetin gündemine bile taşınmıştı. Ilgaz Dağı konusunda da Kastamonulular ile Çankırılılar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.