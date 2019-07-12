Bitlis-Van seferi yapan feribotta hasta kurtarma tatbikatı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis)- (DHA)- BİTLİS-Van seferi yapan feribotta hasta kurtarma tatbikaktı gerçekleştirildi. Tatbikkata, senaryo gereği feribotta rahatsızlanan bir hasta ekiplerin yardımıyla kısa sürede hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis-Van seferi yapan Sultan Alparslan isimli feribotta, senaryo gereği Van'a giderken aniden rahatsızlanan hasta için 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarın ardından bölgeye UMKE, jandarma ve polis ekipleri de sevk edildi. Botlarla Van Gölü’ne açılarak feribotka yanaşan ekipler, halat ve merdiven yardımıyla feribota çıktı. Feribotta ilk müdahalesi yapılan hasta sonra vinç yardımıyla gölde bekleyen jandarma botuna indirildi. Ekipler, hastayı karada bekleyen ambulansa teslim ederek hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir, Sultan Alparslan feribotunda Van Gölü'nde hasta kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi. Tatbikatta 30 kişilik bir ekibin yer aldığını vurgulayan Daşdemir, "Sultan Alpaslan isimli feribotumuz Tatvan’dan Van istikametine yük ve yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Bugün biz de feribotta meydana gelebilecek olağanüstü durumlarda hasta ve yaralanmalara kısa zamanda müdahale etmek için bir tatbikat düzenledik. Tatbikatımız kazasız belasız şekilde tamamladık. Nefes kesen anlara şahitlik ettik. Senaryo gereği ilk önce polis botuyla yanaştığımız feribota merdivenle çıktık. Hastaya ilk müdahalemizi yaptıktan sonra, güvenli bir şekilde feribottan alarak Jandarma botuna alıp karada bizleri bekleyen sağlık ekibimize ulaştırdık." dedi.

