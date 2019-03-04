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Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 08:37 | Son Güncelleme

Bitlis’te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi. Van'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de okullar kar nedeniyle tatil edildi. Hakkari'de ise merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi.

Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Bitlis'te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedenıyle kar kalınlığının kent merkezinde 2 metreye ulaşması üzerine, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilele vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

BAŞKALE VE MURADİYE İLÇELERİ'NDE OKULLARA KAR TATİLİ

Van'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

HAKKARİ'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Gür, "Merkezdeki köylerden taşımalı sistemle okula erişimleri sağlanan öğrencilerimiz için kar yağışından dolayı bugün eğitime ara verildi." dedi.


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