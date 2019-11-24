Bitlis ve Hakkari'de 24 Kasım kutlaması - BİTLİS

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE- Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/BİTLİS- HAKKARİ, (DHA) - BİTLİS ve Hakkari'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bitlis'teki programda konuşan Vali Oktay Çağatay, öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu belirterek, "Nice öğretmen arkadaşlarımızı şehit ettiler. Bu kalleş ve hain terör örgütü, neden onları hedef aldı? Çünkü öğretmen, rehber ve ışık demektir" dedi. Şehit Mahir Ayabak İlkokulu'nun konferans salonunda düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz yaptı. Korkmaz, öğretmenliğin, dünyanın en kutsal mesleği olduğunu belirtti.

Vali Çağatay ise tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, şunları söyledi: "Nice öğretmen arkadaşlarımızı şehit ettiler. Bu kalleş ve hain terör örgütü neden onları hedef aldı? Ne istedi öğretmenlerden? Çünkü öğretmen rehber ve ışık demektir. Çünkü o hep doğru yola götürür. İşte vatanın düşmanı olan hain, kalleş örgüt, bu çocuklar iyi ve doğru yöne gitmesinler, diye millet ve memleket sevdalısı olmasınlar, diye o öğretmenlere kıydı. Bu dünyaya nice Aybüke'ler, Ersin'ler, Ahmet'ler, Mehmet'ler geldi. Eşim de öğretmendir. Derdi ki bana, 'Ben saçımı hangi yöne tarıyorsam bir sonraki gün sınıftaki bütün kızlar o yöne tarıyor'. Saç tarayışı bile örnek alan bir nesil yetiştiriyorsunuz. Her hareketiniz örnek oluyor. Bitlis'te 1,5 yıldan beri görev yapıyorum. Zaman zaman helikopterle köylerimize giderek buradaki genç öğretmenlerimizi ziyaret ediyoruz. Hepsini alnından tek tek öpüyorum. Çocuğumun yaşında, diyebileceğim genç arkadaşlarım var. Orada gözlerinden ışık ve nur fışkırarak görev yapıyorlar."