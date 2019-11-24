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Bitlis ve Hakkari'de 24 Kasım kutlaması - BİTLİS

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:59 | Son Güncelleme

BİTLİS ve Hakkari'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE- Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/BİTLİS- HAKKARİ, (DHA) - BİTLİS ve Hakkari'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bitlis'teki programda konuşan Vali Oktay Çağatay, öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu belirterek, "Nice öğretmen arkadaşlarımızı şehit ettiler. Bu kalleş ve hain terör örgütü, neden onları hedef aldı? Çünkü öğretmen, rehber ve ışık demektir" dedi.

Şehit Mahir Ayabak İlkokulu'nun konferans salonunda düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz yaptı. Korkmaz, öğretmenliğin, dünyanın en kutsal mesleği olduğunu belirtti.

Vali Çağatay ise tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, şunları söyledi:

"Nice öğretmen arkadaşlarımızı şehit ettiler. Bu kalleş ve hain terör örgütü neden onları hedef aldı? Ne istedi öğretmenlerden? Çünkü öğretmen rehber ve ışık demektir. Çünkü o hep doğru yola götürür. İşte vatanın düşmanı olan hain, kalleş örgüt, bu çocuklar iyi ve doğru yöne gitmesinler, diye millet ve memleket sevdalısı olmasınlar, diye o öğretmenlere kıydı. Bu dünyaya nice Aybüke'ler, Ersin'ler, Ahmet'ler, Mehmet'ler geldi. Eşim de öğretmendir. Derdi ki bana, 'Ben saçımı hangi yöne tarıyorsam bir sonraki gün sınıftaki bütün kızlar o yöne tarıyor'. Saç tarayışı bile örnek alan bir nesil yetiştiriyorsunuz. Her hareketiniz örnek oluyor. Bitlis'te 1,5 yıldan beri görev yapıyorum. Zaman zaman helikopterle köylerimize giderek buradaki genç öğretmenlerimizi ziyaret ediyoruz. Hepsini alnından tek tek öpüyorum. Çocuğumun yaşında, diyebileceğim genç arkadaşlarım var. Orada gözlerinden ışık ve nur fışkırarak görev yapıyorlar."

Program, aday öğretmenlerin yemin töreni ve çeşitli etkinliklerle son buldu.

HAKKARİ'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ise 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması, sabah saatlerinde öğretmenlerin katıldığı çelenk sunma töreni ile başladı. İlk tören, valilik önünde yapıldı. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, protokol üyeleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Gür'ün Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Program, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programda konuşan Vali Akbıyık, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak "İlk emri 'Oku' olan bir dinin, tarihte çağ açıp, çağ kapatan bir medeniyetin mensupları olarak bizler için bilimin, öğrenmenin ve öğretmenlerimizin büyük bir önemi bulunmaktadır. Öğretmen toplumların hem mazisidir hem atisidir. Çocuklarımız milletimizin geçmişini, kıymet hükümlerini, ideallerini, mefkurelerini siz değerli öğretmenlerden öğrenmektedir. Bu vesile ile siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Slayt gösterisi ve yapılan çeşitli gösterilerin ardından program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile son buldu.

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