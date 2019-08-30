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Bitlis ve Hakkari'de zafer bayramı törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

ZAFER Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Bitlis ve Hakkari'nin ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Özcan ÇİRİŞ- Yaşar KAPLAN- Azer DEMİR/BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- ZAFER Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Bitlis ve Hakkari'nin ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, askeri erkan, kurum amirleri, halk ve öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı ile günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Programın ardından, Bitlis Valisi Çağatay, makamında kutlamaları kabul etti. YÜKSEKOVA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ise Kaymakamlık binası önünde yapıldı. Törene Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Yüksekova Emniyet Müdürü Haluk Baş, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Şiirlerin okunmasının ardından yapılan konuşmalardan sonra program, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda devam etti. ŞEMDİNLİ'DE DE COŞKUYLA KUTLANDI Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinde, Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü kutlama töreni de Kaymakamlık binası önünde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu. Törene Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Ebru Kartal, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve halk katıldı. Programın ardından,Şemdinli Kaymakamı Güven, makamında kutlamaları kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Hakkari merkez, Çukurca ve Derecik ilçeleri ile Bitlis'in ilçelerinde de gerçekleştirildi.

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