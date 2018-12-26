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Bitlis ve Muş için kuvvetli kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Bitlis ve Muş için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş ve Bitlis için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Van'ın doğusu hariç aralıklı kar yağışlı geçecek.

Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 4-6 derece düşmesinin beklendiği bölgede rüzgar güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 7, Van'da 3, Muş'ta 2 ve Bitlis'te 1 derece ölçüldü.

Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kentin batısı öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Buzlanma ve don ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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Bitlis Doğu Anadolu Bölgesi Hakkari hava durumu muş Van

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