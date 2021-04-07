Sınavlar iptal mi oldu, sınavlar ertelendi mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınav tarihleriyle ilgili açıklama

Koronavirüs sebebi ile sürekli bir değişim yaşayan öğrencilerin kafası gittikçe karışıyor. Artan son vaka artışları sebebi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav tarihleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili Bakan Selçuk, soruları yanıtladı. İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ertelenecek mi, iptal mi olacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı.

ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.