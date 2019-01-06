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Bitlis ve Tatvan'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 23:06 | Son Güncelleme

BİTLİS merkez ve Tatvan İlçesi’nde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, eğitime yarın için ara verildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkez ve Tatvan İlçesi’nde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, eğitime yarın için ara verildi.
Bitlis ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru şiddetini artırırken, kent merkezindeki kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Kar yağışının sürmesi üzerine Bitlis merkez ve köyleri ile Tatvan İlçesi'nde pazartesi günü için ilk ve orta derecili okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Kar yağışını ise süreceği belirtildi.

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