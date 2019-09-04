Bitlis'de domates hasadından 200 milyon lira bekleniyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in merkez ve bazı ilçelerinde 20 bin dekar alana ekilen domateslerin hasadından kent ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Kent merkezi ile Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde devletin sunduğu desteklerle kuru tarım yaptıkları alanlarda sulu tarıma geçen çiftçiler, 20 bin dekar alana ektikleri domatesin hasadına başladı.

Van Gölü kıyılarındaki verimli arazilerde domates yetiştiren üreticiler, iklim koşulları ve yağışlar sayesinde verimli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "240 bin ton ürün bekliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bir hafta önce başladıkları domates hasadının devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sürekli sahada çiftçilerin üretimini gözlemlediğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"İlimizde 20 bin dekar alanda domates üretiliyor. Dönümden 8-10 ton arasında verim alınıyor. Bu yıl genel rekoltenin 240 bin ton olmasını bekliyoruz. Bunun kent ekonomisine katkısı yaklaşık 200 milyon lira. Bu bölgelerde sulu tarıma geçilmeden önce yem ve hububat ekimi yapılıyordu. Bakanlığımızın başlattığı Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında basınçlı sulama ile bu bölgelere su verildi. Bu alanlara suyun gelmesiyle çiftçilerin ektiği ürünler değişti. Daha az maliyetle birim alanından daha çok verim elde edecek ürünlere yöneldi."

- "Tarlalarda 10 bin kişi çalışıyor"

Türkiye'nin birçok iline domates pazarladıklarını belirten Çelik, bölgenin domates ihtiyacının yüzde 30'unun Bitlis'ten karşılandığını ifade etti.

Kentte 5 ay süren çalışmaların ardından hasada başladıklarını kaydeden Çelik, komşu illerden mevsimlik işçilerin de kente geldiğini, domates tarlalarında yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığını sözlerine ekledi.

