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Bitlis'e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 23:50 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta görev yaparken, Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen 'Pençe-3' operasyonu sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Uzman Er Alparslan Kurt’un (23) acı haberi Bitlis'teki ailesine verildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ŞIRNAK’ta görev yaparken, Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen 'Pençe-3' operasyonu sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Uzman Er Alparslan Kurt’un (23) acı haberi Bitlis'teki ailesine verildi.
Bitlis merkez 8 Ağustos Mahallesinde oturan Feyyaz ve Sevim Kurt çiftine, Piyade Sözleşmeli Uzman Er Alparslan Kurt’un şehadet haberini Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdür Yaman Ağırlar ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ile birlikte verdi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan Kurt Ailesinin evine Türk Bayrağı asıldı. Yakınları şehit evine taziyeye geldi.
Şehit Alparslan Kurt'un yarın Şırnak’ta düzenlenecek olan askeri törenin ardından Bitlis’e getirilerek Mutki ilçesine bağlı Dereyolu Köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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