"Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici gücü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır."

Bitlis'te son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü'nün Bitlis'e yaptığı yatırımlarla toprağı suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu sağlamaya ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.

- "37 kilometre ishale hattı inşa ettik"

Aydın, Bitlis'e yönelik çalışmalara ilişkin "Duap Yaylası ile Çelikhan kaynaklarından alınan suyu 37 kilometre ishale hattını inşa ederek şehir merkezine ulaştırdık. Böylece Bitlis'in 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık. Bitlisli vatandaşlarımızın hasretle beklediği ve 2 bin 80 dekar araziyi sulayan Hizan Koçluköy Barajı'nı tamamlayarak hizmete aldık. Güroymak Göleti'ni tamamladık. Depolanan su ile 5 bin 160 dekar arazi sulanmaktadır. Tatvan Göllü Göleti'nin ise inşaatı hızla devam etmektedir. Bu gölet ile 3 bin 250 dekar araziyi sulayacağız. Hem baraj hem de sulama tesisinin inşaatı devam etmektedir." bilgilerini paylaştı.

Bitlis'te son 16 yılda tamamladıkları sulama tesisleriyle 36 bin 490 dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirten Aydın, böylelikle çiftçilere yılda 18 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını da vurguladı.

