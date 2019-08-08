HABER

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, askeri erkan, kurum amirleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Program çelenklerin Atatürk anıtına konulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Çağtay, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:
"3 Mart 1916 günü Bitlis deresinden su yerine kan akıyordu. Bitlis'te bulunan Piyade Alayının ve tüm Bitlis halkının mücadelesine rağmen Bitlis işgal edilmişti. Rus askeri ve Ermeni çetecileri tarafından işgal edilen Bitlis, yaşlısıyla, genciyle, eli silah tutan tüm halkıyla mücadeleye katılmış ve kanlı bir süreç başlamıştı. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlisimizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir. 16'ncı Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır'a atanan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Bitlis'e gelişi, askerin ve bölge halkının moralini çok yükseltmişti. Çünkü O, 'Anafartalar Kahramanı' olarak isim yapmış, ünü bütün orduya ve Anadolu'ya yayılmış 35 yaşında genç bir generaldi. Bitlis bölgesini inatla savunan düşmana, 6 Ağustos 1916 günü yaptığı taarruzla Bitlis'in Nebat Dağı batı yamaçlarındaki düşman siperleri tamamen ele geçirilmiş, taarruz başarıyla ilerlemişti. Bu sürede Ruslardan 350 asker esir alındı. Bütün birlikler Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında kahramanca dövüşmüşlerdi. Bitlis o zaman nasıl ki Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı nasıl direndiyse, bugün de dünyanın çeşitli devletlerinin desteğini alan Ermenilerin kurmuş olduğu terör örgütüne karşı aynı imanla, aynı gayretle yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak, aynı şanlı mücadeleyi vermektedir. Bu vesile ile gerek Bitlis'in kurtuluşunda, gerekse bugün verilen mücadelede şehit olan bütün asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum."
Program, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandıBitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandıBitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandıBitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandı

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Denizli'deki 6 büyüklüğünde depremDenizli'deki 6 büyüklüğünde deprem
3 bin 600 yıllık batıkta kazı3 bin 600 yıllık batıkta kazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Denizli depreminden ilk kareler

Denizli depreminden ilk kareler geldi

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.