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Bitlis'in Gölbaşı beldesi toz bulutu ile kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Güroymak ilçesi Gölbaşı beldesinde etkili olan toz bulutu bölge halkına zor anlar yaşattı.  Bitlis kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güroymak ilçesinin Nemrut Dağı eteklerindeki Gölbaşı beldesinde toz bulutu etkili oldu.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Güroymak ilçesi Gölbaşı beldesinde etkili olan toz bulutu bölge halkına zor anlar yaşattı.

Bitlis kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güroymak ilçesinin Nemrut Dağı eteklerindeki Gölbaşı beldesinde toz bulutu etkili oldu. Havanın bir anda kararmasıyla, cadde ve sokaklarda bulunanlar evlerine gitmeye çalıştı. Toz bulutu altında kalan ve bu anları görüntüleyen Nafiz Tüzün, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "İstanbul’dan düğün için geldik. Akrabalarımızla birlikte kısa bir yayla turuna çıkmıştık. Kendimizi bir anda toz bulutunun içerisinde bulduk. Her şey bir anda oldu. Tozdan dolayı evin yolunu bile kaybettik" dedi.

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