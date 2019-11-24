HABER

Bitlis’in maskotu ayılar kavurmayla besleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bitlis’te bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü’ndeki boz ayı yavruları kavurmayla besleniyor.Adeta Bitlis’in maskotu haline gelen ayılar, Nemrut Krater Gölü’ne gezmeye ve pikniğe giden vatandaşlfu tarafından elle besleniyor.

Bitlis’te bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü’ndeki boz ayı yavruları kavurmayla besleniyor.
Adeta Bitlis’in maskotu haline gelen ayılar, Nemrut Krater Gölü’ne gezmeye ve pikniğe giden vatandaşlfu tarafından elle besleniyor. Son zamanlarda turizme katkı sağlayan iki yavru boz ayıyı görmek için vatandaşlar adeta Nemrut Krater Gölü’ne akın ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre bu yıl 130 bine yakın ziyaretçi ağırlayan Nemrut Krater Gölü, yavru ayılar sayesinde turist sayısını arttırdı. Yavru iki boz ayıyı beslemekle kalmayan vatandaşlar, ayıların kendilerine saldırma olasılığını bile düşünmeden özçekim yapıyorlar.
Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, Kızılay olarak bir farkındalık oluşturmak adına yavru ayıları beslemek için Nemrut Krater Gölü’ne geldiklerini ifade ederek, “Arzu etmediğimiz bir şekilde annelerini kaybeden bu iki yavru ayının şu anda burada hayata tutunmaları açısından gerçekten de insanlar bunları elleriyle besledi. Fevkalade insanlar bunlara ilgi gösteriyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu vahşi doğada 2950 metre rakımda bir hayvanın insanlar tarafından ne kadar ilgi gördüğünü ve bu hayvanların zararsız olduklarını söylemek istiyorum. Tabii ne kadar da zararsız dersek neticede bir vahşi hayvan. Ama bunlara dokunmadıkça, incitmedikçe bunların zararsız olduğunu söylemek istiyorum. Belki bazıları bunu farklı bir şekilde iletebiliyor, ama bunlar yiyeceğe koşuyor ve insanlara saldırmıyor. Biraz önce biz bunlara çok güzel bir şekilde yaklaştık, sevdik ve besledik. Hatta biz Türk Kızılayı olarak bugün bir farkındalık yapıp bunlarında insanlar gibi gıdaya ihtiyacı olduğu hesabıyla bugün buraya geldik. İnsanları burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Burası güzel bir coğrafya. 13 bin kilometrelik bu coğrafyanın çok farklı olduğunu, dünyada eşi benzeri çok azdır. Bu da Tatvan’a Allah tarafından verilen bir lütuftur. Onun için herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!
Adana’dan Hizan’ın dağ köyüne uzanan öğretmenlik aşkıAdana’dan Hizan’ın dağ köyüne uzanan öğretmenlik aşkı
Öğrencilerinden Gamze öğretmene sürpriz kutlamaÖğrencilerinden Gamze öğretmene sürpriz kutlama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da yüzlerce polisle dev denetim

Dev uygulama! Yüzlerce polis katıldı

Papa Francis’ten nükleer silahsızlanma çağrısı

Papa Francis'ten dünyaya bu mesajı verdi

TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı 

Tonlarcası kül oldu: Biri ateş mi etti?

24 Kasım Öğretmenler Günü! İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (24 Kasım'da İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı!

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı! Ayvaz Korkmaz kimdir?

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.