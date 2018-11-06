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Bitlis'in zarif ve beyaz misafirleri göçü erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

İLKBAHAR aylarında İran'ın Urumiye Gölü'nden göçederek Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'ne gelen ve kış aylarıyla birlikte Kuzey Afrika'ya göç eden filamingolar, bu yıl havaların iyi gitmesi nedeniyle göç etmediler.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- İLKBAHAR aylarında İran'ın Urumiye Gölü'nden göçederek Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'ne gelen ve kış aylarıyla birlikte Kuzey Afrika'ya göç eden filamingolar, bu yıl havaların iyi gitmesi nedeniyle göç etmediler. Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'ne yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü kıyısındaki Arin Gölü, hem filamingolara hem de ördeklere ev sahipliği yapıyor. İran'ın Urmiye Gölü ile Afrika arasında göç ederken yaklaşık 6 ay boyunca Arin Gölü'nde dinlenen filamingolar, meraklılarına ve fotoğrafçılara görsel şölen sunmayı sürdürüyor. HAVALARIN HENÜZ SOĞUMAMASI MİSAFİRLİĞİ UZATTI Uzmanlar, özellikle flamingoların havaların soğumaya başladığı Kasım ayı ile birlikte Van Gölü havzasını terk ederek, Kuzey Afrika'ya göç etmeye başladığını, ancak bu yıl havaların henüz soğumaması nedeniyle göç etmediklerini söyledi.

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