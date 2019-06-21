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Bitlisli kadınlar, Van Gölü sahilinde çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yaşayan kadınlar, çocuklarıyla beraber geldikleri Van Gölü sahilinde kirliliğe dikkat çekerek, temizlik çalışması yaptı.

Bitlisli kadınlar, Van Gölü sahilinde çöp topladı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yaşayan kadınlar, çocuklarıyla beraber geldikleri Van Gölü sahilinde kirliliğe dikkat çekerek, temizlik çalışması yaptı. Kadınlar, sahildeki 1 kilometrelik alanda çöp topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen, Deniz Temiz Derneği'nin (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne, Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile kadınlardan destek geldi. Van Gölü sahilinde bir araya gelen kadınlar, çocuklarını da yanlarında getirdi. Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, yaklaşık 50 kişiyle birlikte sahilde çöp topladı. Bitlisli kadınlar, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için broşürler dağıtıp, çevreyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Sahildeki 1 kilometrelik alanda yapılan temizlik çalışmasında toplanan çöpler, Tatvan Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarıyla ilçe dışına taşındı.
Kampanyaya destek veren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, Van Gölü sahili kenarındaki yürüyüş yollarında temizlik kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu çalışmada bireylerimizin daha bilinçli olmalarını, daha bilinçli hareket etmelerini, çevremizin her alanının bize ait olduğunu, bizim evimiz kadar bize ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Buradaki asıl amacımız, çevremize vermiş olduğumuz duyarlılıktır. Özellikle çocuklarımızla beraber bu temizliği yapmak istedik; çünkü nesillerimize neyi öğretirsek onu öğrenir" diye konuştu.
Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ise kadınların başlattığı temizlik kampanyasına herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Bitlisli kadınlar, Van Gölü sahilinde çöp topladıBitlisli kadınlar, Van Gölü sahilinde çöp topladıBitlisli kadınlar, Van Gölü sahilinde çöp topladıBitlisli kadınlar, Van Gölü sahilinde çöp topladı

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