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Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bitlisli 140 kadın, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek amacıyla Diyarbakır'a gitti - Cahide Uzunselvi: - "41 gündür Diyarbakır'da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü" - "İnanıyoruz ki azimli seslerini yükselten kadınlar, terör örgütünün hain emelleri için, Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir"

BİTLİS (AA) - Bitlisli kadınlar, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine destek amacıyla Diyarbakır'a gitti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerin yanında olmak için Gökmeydan'da bir araya gelen 140 kadın, beyaz tülbent takarak yola çıktı.

Yolculuk öncesi kadınlar adına gazetecilere açıklama yapan Cahide Uzunselvi, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek olmak üzere toplandıklarını belirtti.

Annelerin eyleminin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını belirten Uzunselvi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alarak evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'Başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz."

- "Kadınlar, kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir"

Ülkenin refahına, geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan tüm terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içinde olduklarını aktaran Uzunselvi, şunları kaydetti:

"Vatan uğruna şehit verdiğimiz evlatlarımızın kanı ve evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. 41 gündür Diyarbakır'da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimli seslerini yükselten kadınlar, terör örgütünün hain emelleri için, Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek için safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur."

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Bitlis Diyarbakır hdp il başkanlığı oturma eylemi PKK

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