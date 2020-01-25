HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:38 | Son Güncelleme

Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

BİTLİS (AA) - Bitlis'teki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlisli kadınlar, Diyarbakır annelerini, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak amacıyla 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde yalnız bırakmadı.

Bir araya geldikleri ailelerle sohbet ederek annelerin acılarını paylaşan Bitlisli kadınlar, her zaman Diyarbakır annelerin yanında olduğunu belirtti.

Kadınlar, beraberinde götürdüğü şal, bere, atkı gibi kışlık kıyafetleri de soğuk havada evlat nöbetine devam eden annelere hediye etti.

Evlat nöbetindeki annelerinin acılarını paylaşmak ve bir nebze de olsa destek olmak için Diyarbakır'a geldiklerini belirten kadınlar, "Ayyıldızlı Türk bayrağımızı kimse indiremeyecek. Bizde bu iman ve inanç olduğu sürece hiç kimse bizi bölemeyecek. Yardımsever bir milletiz. Annelerimizin acısı acımızdır. Annelerimizin evlatlarına kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İmamoğlu, Elazığ'da yaralıları ziyaret ettiİmamoğlu, Elazığ'da yaralıları ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı’ndan depreme dair bilgilendirme!Cumhurbaşkanlığı’ndan depreme dair bilgilendirme!
Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis destek Diyarbakır anneleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı kadın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Soylu: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki hastanede yaralıları ziyaret etti

İmamoğlu, Elazığ'da yaralıları ziyaret etti

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

25 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar belli oldu!

Hatay’da bir genç kız çeyizini depremzedelere bağışladı

Çeyizini depremzedelere bağışladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.