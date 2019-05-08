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Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bitlis’te 4 yıl önce kurularak çeşitli faaliyetler yapan ve birçok projeyi hayata geçiren Girişimci Kadınlar Derneği, bugüne kadar diktikleri ancak satmak için pazar bulamadıkları elbiseleri köylerdeki kızlara düğün hediyesi olarak veriyor.Kurdukları atölyede diktikleri yöresel kıyafetleri satmak için pazar bulamayan Bitlisli kadınlar, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında köyleri tek tek dolaşarak evlilik çağındaki kızlara bu elbiseleri giydiriyor.Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Gül Göktekin, amaçlarının bu elbiselerin hak ettikleri gibi giyilmesi olduğunu belirterek, “Bu proje hem bizleri hem de köylerimizdeki genç kızlarımızı mutlu ediyor” dedi.

Bitlis’te 4 yıl önce kurularak çeşitli faaliyetler yapan ve birçok projeyi hayata geçiren Girişimci Kadınlar Derneği, bugüne kadar diktikleri ancak satmak için pazar bulamadıkları elbiseleri köylerdeki kızlara düğün hediyesi olarak veriyor.
Kurdukları atölyede diktikleri yöresel kıyafetleri satmak için pazar bulamayan Bitlisli kadınlar, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında köyleri tek tek dolaşarak evlilik çağındaki kızlara bu elbiseleri giydiriyor.
Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Gül Göktekin, amaçlarının bu elbiselerin hak ettikleri gibi giyilmesi olduğunu belirterek, “Bu proje hem bizleri hem de köylerimizdeki genç kızlarımızı mutlu ediyor” dedi. Göktekin, 2012 yılında kurdukları dernek çatısı altında 2015 yılında uyguladıkları bir proje kapsamında nişanlık ve abiye dikimlerine başladıklarını ancak bu bölgede elbiseleri pazarlayacak yer bulamadıklarını kaydetti. Göktekin, "Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında pazar bulamadığımız elbiselerimiz bugün Dereyolu köyümüze getirdik. Diktiğimiz bu elbiselerimiz derneğimizde duvarda, askıda ya da kutularda duracağına, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin nişanlarında, kınalarında, düğünlerinde değerlendirmek istedik. Nişanlanacak olan kızların elbiselerini köylerine kadar götürüyoruz, giydiriyoruz. Yakın çevrelerini giydiriyoruz. Böylelikle Bitlis’in ilçelerini ve köylerini gezmiş olacağız. Şimdiden bize gelen teklifler çok fazla. Bundan son derece mutluyuz. Gönlümüz çok müsterih ve çok da mutluyuz. Hayatın neşeli ve güzel tarafını yakalamak istedik. Yıllarca emek vererek diktiğimiz ve yorulduğumuz elbiseleri böylesi bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında faydalı olarak görmek bizleri de köylülerimizi de memnun ediyor. Emeği geçen tüm dernek çalışanlarımıza ve üyelerimiz teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Dernek üyeleri, yanlarında getirdikleri elbiseleri köylü kızlara giydirip kısa bir nişan töreni de yaparak köyden ayrıldı.

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi

Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi
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