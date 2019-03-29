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Bitlisli öğrenciler 21 dakika kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

BİTLİS’te Kütüphane Haftası nedeniyle '21’de 21 Kitap Okuma Projesi' kapsamında üniversite öğrencileri kitap okudu.

Bitlisli öğrenciler 21 dakika kitap okudu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te Kütüphane Haftası nedeniyle '21’de 21 Kitap Okuma Projesi' kapsamında üniversite öğrencileri kitap okudu. Öğrencilerin, saat 21.00’de başlayan kitap okuma etkinliği 21 dakika sürdü.
Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve hayata geçirilen proje, kız ve erkek yurtlarında uygulandı. Saat 21.00’de başlayan kitap okuma etkinliği, 21 dakika sürdü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, bu projeyi daha da yaygınlaştırmayı düşündüklerini belirterek, yurtlardan evlere de taşımak istediklerini söyledi.
Beşminare Kız Yurdu'nda Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç’ın da katıldığı kitap okuma projesine, burada kalan tüm kız öğrenciler katıldı. Proje sayesinde Bitlis’te okuma farkındalığının devam etmesi gerektiğini belirten Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, kitap insanın en iyi dostudur kavramı insanların tam olarak idrak etmediklerini belirtti.
Projenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan da ilkokul çağındaki öğrenciler ve gençlerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Gelişim çağındaki öğrencilerin gelişimine katkı sunması, beceri ve kendilerini ifade etmek üzere bilinçlendirmeyi hedefleyerek, bu kitap okuma halkasını daha da genişleterek evlerimizde, yurtlarımızda ve gençlik merkezlerimiz de her gün saat 21.00’de başlamak üzere 21 dakika kitap okumayı, bu alışkanlığı devam ettirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü'nün katkılarıyla pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz, gençlik merkezlerimizde faaliyetlere katılan gençlerimiz, ayrıca evlerimizde ailelerimizle ebeveynlerimizin de katılımıyla bu geniş halkayı büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Bitlisli öğrenciler 21 dakika kitap okuduBitlisli öğrenciler 21 dakika kitap okuduBitlisli öğrenciler 21 dakika kitap okuduBitlisli öğrenciler 21 dakika kitap okudu

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