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  4. Bitlisliler kayak merkezine akın etti

Bitlisliler kayak merkezine akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Bitlisliler kayak merkezine akın etti

BİTLİS (AA) - Bitlis'te hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, El Aman Hanı Kayak Merkezinde kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Hafta sonu tatilinde kayak yapmak isteyenlerin akınına uğrayan merkezde vatandaşlar, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Ahlat Spor Kulübü Başkanı Deniz Balaman, Ahlat ve Tatvan'dan 25 kişilik ekiple kayak merkezine geldiklerini söyledi.

Bitlis'in en çok kar alan illerden biri olduğunu belirten Balaman, "Ekibimizle kayak merkezine geldik. Kayak bilmeyenler bu sayede öğrendi. Herkes çok mutlu oldu. Kentimizin potansiyelini değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Arif Barış Özer ise yaklaşık 2 yıldır Bitlis'te görev yaptığını belirterek, kayak merkezinde zaman geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.

Hafta sonu nedeniyle merkezde yoğunluğun yaşandığını aktaran Özer, "İnsanların burada eğlenmesi bizi mutlu etti. Kayak sporunu çok sevdim. Yeni başlamama rağmen bırakmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis El Aman Hanı Kayak Merkezi

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