Bitlis’te 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturuca tacirlerine karşı yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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