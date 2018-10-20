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Bitlis'te 1 kişinin öldüğü kavgada 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, Aşağıkaraboy ile Çatalsöğüt köylüleri arasında dün 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 9 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de arandığı bildirildi.

Bitlis'te 1 kişinin öldüğü kavgada 9 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, Aşağıkaraboy ile Çatalsöğüt köylüleri arasında dün 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 9 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de arandığı bildirildi.
Valilik, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığını olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"19.10.2018 günü saat 10.30 sıralarında 10 yıldır köy baltalığı nedeniyle mahkemelik olan birbirlerine komşu Aşağıkaraboy köyü ile Çatalsöğüt köyü sakinleri arasında ilimiz Kazım Dirik Caddesi eski hal önünde 'ateşli silahla öldürme, kesici alet ve künt cisimle yaralama' olayı meydana gelmiş olup; olay ile ilgili olarak görevlilerimiz derhal olay yerine geçerek olaya müdahale etmiş, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilmiş ve olay yeri koruma altına alınmıştır. Olayda 1 şahıs hayatını kaybetmiş, 6 şüpheli vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Aynı olay ile ilgili olarak 19.10.2018 günü saat 19.30 sıralarında il merkezimizde M.İ. isimli şahıs, ikametinin kapısında kimliği meçhul 3 şüpheli tarafından tabanca ile vurulması üzerine; Özel Harekat görevlilerimizce taktik araç termal kameraları ve drone kullanılarak derhal operasyon başlatılmış, operasyon neticesinde olayı gerçekleştiren E.S., C.İ. ve M.İ. isimli 3 şüpheli kırsal alanda kaçarlarken yakalanmıştır. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 tabanca, bu silahlara ait 4 şarjör ve 130 fişek ile 3 bıçak ele geçirilmiştir. İki olay ile ilgili olarak 9 şüpheli gözaltına alınmış ve 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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Bitlis'te 1 kişinin öldüğü kavgada 9 gözaltıBitlis'te 1 kişinin öldüğü kavgada 9 gözaltı

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