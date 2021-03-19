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  4. Bitlis’te 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

Bitlis’te 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

19.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis merkez kırsalında 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez ilçesi Esenburun köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bitlis’te 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

Bitlis merkez kırsalında 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez ilçesi Esenburun köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “19 Mart 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-21 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Esenburun köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette plastik bidon içerisinde 1 adet basma tip ateşleme anahtarlı 10 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir” denildi.

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