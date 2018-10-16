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Bitlis'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı 10 köyde, ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı 10 köyde, ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği, bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiğini, bu nedenle Hizan ilçesine bağlı 10 köyde 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarının kısıtlanmayacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Deliktaş, Ekinli, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit, Doyumlu köy/mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ)mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 18.00'den itibaren (her gün 18.00-07.00 saatleri arasında) (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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