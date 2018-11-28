Bitlis'te 11 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir şüphelinin kullandığı araçta dedektör köpeği 'Irmak' ile yapılan arama neticesinde, aracın gizli bir yerine zulalanmış 11 kilo 200 gram eroin ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adli işlemler başlatılmıştır."

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

