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Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 19:00 | Son Güncelleme

BİTLİS’te, terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden konuyla ilglii yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; İçgeçit, Çalıdüzü, Yavuzlar, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Oğulcak, Üçevler, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Başmaklı, Karakuş, Dutköy, Bayramalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 20:00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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