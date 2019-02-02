Bitlis'te 150 köy yolu kardan kapandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi bulduğu, 150 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kapanan yolların Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmaya çalışıldığı kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri ise yağışlı havanın bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini, ancak hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyredeceğini bildirdi. Özellikle geceleri havaların çok soğuk olacağını belirten yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.
FOTOĞRAFLI
Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Facianın görüntüleri ortaya çıktı!
ABD'den kritik Venezuela açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum