Bitlis'te 160 hükümlü, yarıyıl tatili boyunca okulları temizleyecek

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, haklarında kamuya yararlı işte çalışma şartı bulunan hükümlüler, yarıyıl boyunca kent genelindeki okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapacak.

Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, klima bakımı gibi işlerde toplum yararına çalışmalarda bulunuyor. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, denetim serbestlik tedbiri altındaki 160 yükümlü, Bitlis'te 18 Ocak- 4 Şubat 2019 tarihleri arasında yarıyıl tatili boyunca okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapacak.

Hükümlülerin okullardaki çalışmasını, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, Bitlis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş ve okul idarecileri denetledi. Vali Çağatay, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında yapılan protokol kapsamında çalışmaların başladığını belirterek, şunları söyledi: